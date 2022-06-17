Азовский район, Ростовская область, , 19:13 — REGNUM При пожаре в хозпостройке в селе Кулешовка Азовского района Ростовской области погибли два мальчика. Братья 2017 года и 2018 года рождения, предположительно, погибли от отравления продуктами горения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 17 июня.

Пожар Pixabay.com

Ведомство опубликовало кадры с места гибели детей. Комментарий дал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Азовскому району Олег Розваский.

Предположительно, причиной пожара стала детская шалость.

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