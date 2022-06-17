Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 19:03 — REGNUM Россия без суверенитета превратится в продавца нефти, газа и кругляка, заявил 17 июня президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Отметив, что при принятии решений нужно вычленять главное, глава государства предложил выбрать — быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее — сейчас и будущим поколениям, или «иметь «упаковку» сегодня».
Президент добавил, что такой сценарий неизбежен при потере суверенитета и что «только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее».
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