Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Россия без суверенитета превратится в продавца нефти, газа и кругляка, заявил 17 июня президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отметив, что при принятии решений нужно вычленять главное, глава государства предложил выбрать — быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее — сейчас и будущим поколениям, или «иметь «упаковку» сегодня».

Владимир Путин «Если у нас не будет суверенитета, в недалёком будущем мы будем всё покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, сёдла и продавать кругляк за границу».

Президент добавил, что такой сценарий неизбежен при потере суверенитета и что «только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее».