Вашингтон, 17 июня, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что он проинформирован о пропавших на Украине американских наёмниках, сообщает 17 июня агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечено, что при этом президент США пояснил, что пока не имеет дополнительной информации о их судьбе.

Кроме того, Байден вновь призвал граждан США не ездить на Украину и не принимать участия в боевых действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что США осведомлены о том, что двое граждан США предположительно были взяты в плен на Украине, добавив, что с тех пор на Украине пропал ещё один гражданин США.