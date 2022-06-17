Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Удары по жилым кварталам — преступление против человечности, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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Штурмовать укрепрайоны, по мнению военных, несмотря на удары по Донецку, нецелесообразно, считает Путин.

«Линия разграничения является серьезным укрепрайоном, на этом направлении воюют местные жители, воюют они очень хорошо, отлично, но штурмовать эти укрепрайоны, это, по мнению специалистов, нецелесообразно, так как приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил», — сказал глава государства.

Сейчас идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, указал он, отметив преимущество в артиллерии у России.