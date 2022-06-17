Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Юридическая сторона спецоперации России по защите Донбасса полностью соответствует международному праву, заявил 17 июня на ПМЭФ президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что агрессивная риторика, в том числе об угрозе ядерной войны, исходит исключительно от западных стран

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«То безответственный политик чего-нибудь ляпнет, то другой — причем, на очень высоком уровне, на уровне МИД разглагольствуют. А мы что, молчать будем? Как только мы ответим, они цепляют за это — вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется, для защиты нашего суверенитета», — заявил Владимир Путин.

Он также разъяснил, что действия России в ходе спецоперации «являются абсолютно легитимными» и полностью соответствуют международному праву, Уставу ООН и, в том числе, решениям Международного суда ООН, который подтвердил, что при отделении некой территории от государства спрашивать решения центральных властей не нужно.

Поэтому и произошло признание Россией ДНР и ЛНР, с которыми Москва заключила межгосударственные договоры и оказала им помощь в соответствии с этими договорами.