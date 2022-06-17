Скопье, , 19:05 — REGNUM В аэропорт Петровец в Северной Македонии 17 июня приземлился самолет F-35 из 134-й военной эскадрильи Национальной гвардии Вермонта. Самолет пролетел также над Скопье.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска заявила, что эти самолеты укомплектованы наиболее передовой на сегодняшний день техникой, и назвала их доказательство нераздельной связи между Северной Македонией и НАТО.

Министр ответила, что Северная Македония более года участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. В македонских аэропортах будет проходить обслуживание патрульных самолетов.

Подполковник армии США из Нацгвардии Вермонта Джон Мекрей прокомментировал прибытие американских самолетов, назвав долгосрочное партнерство стержнем коллективной безопасности.

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