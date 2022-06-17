Скопье, 17 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В аэропорт Петровец в Северной Македонии 17 июня приземлился самолет F-35 из 134-й военной эскадрильи Национальной гвардии Вермонта. Самолет пролетел также над Скопье.

Military_Material F-35

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска заявила, что эти самолеты укомплектованы наиболее передовой на сегодняшний день техникой, и назвала их доказательство нераздельной связи между Северной Македонией и НАТО.

Министр ответила, что Северная Македония более года участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. В македонских аэропортах будет проходить обслуживание патрульных самолетов.

Подполковник армии США из Нацгвардии Вермонта Джон Мекрей прокомментировал прибытие американских самолетов, назвав долгосрочное партнерство стержнем коллективной безопасности.