Тюмень, , 18:38 — REGNUM В Тюменской области тренеры футбольного клуба «Тюмень» провели мастер-класс для воспитанников социального центра реабилитации детей в посёлке Борки. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Футбольное состязание в Борках Пресс-служба тюменского отделения «Молодой Гвардии»

Мастер спорта и член сборной России по мини-футболу Денис Абышев обучил 24 воспитанников социального центра футбольным финтам. Ребята с интересом запоминали и повторяли движения. После обучения команды участников сразились в товарищеском матче. Отличившимся за футбольные успехи тренер вручил памятные подарки.

«С центром реабилитации «Семья», расположенном в Борках, мы сотрудничаем более пяти лет. Упорные занятия и интеграция, внедрение в здоровую среду — все это верный путь социальной адаптации и реабилитации особых детей», — прокомментировал мероприятие руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

Отмечается, что подобные акции молодогвардейцы часто проводят для детских коллективов. Обучиться футбольным финтам по желанию может даже дворовая команда. Достаточно обратиться в группу «Молодой гвардии» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».