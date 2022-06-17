Ульяновск, 17 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. На площадке Петербургского международного экономического форума Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При успешных конкурсных отборах инвестиционных проектов в регионе планируют построить электростанцию, что отразится не только на развитии экономики в регионе, но и социальной сфере — в частности, будут созданы новые рабочие места, расширены возможности социальной поддержки занятых, усилена кадровая подготовка специалистов отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

https://ulgov.ru/ Подписание соглашения

Соглашение о развитии ВИЭ заключили 17 июня губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководитель региональной корпорации развития Сергей Васин и генеральный директор ПАО «Юнипро» Максим Широков.

По условиям соглашения, компания «Юнипро» проработает инвестиционные возможности по строительству в Ульяновской области генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Потенциальный инвестор планируется построить и ввести в эксплуатацию в регионе ветропарк мощностью до 200 МВт при условии успешного прохождения конкурсных отборов инвестиционных проектов, организуемых АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» в 2023–2030 годы.

В случае принятия решения о строительстве электростанции «Юнипро» планирует развивать сотрудничество с региональными профессиональными учебными организациями и проводить профориентационные мероприятия для создания кадрового резерва по профилю ветроэнергетики.

В свою очередь, АО «Корпорация развития Ульяновской области» будет оказывать содействие во взаимодействии с собственниками земельных участков, регулирующими органами и оформлении необходимой разрешительной документации для запуска ветроэлектростанции.

Отметим, что ПАО «Юнипро» зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте, основной вид деятельности — производство и продажа электрической энергии и мощности. В состав общества входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 245 МВт: Сургутская ГРЭС-2, а также Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС.

Ранее ульяновские власти заявляли, что в области сформирован инновационный кластер альтернативной энергетики, для управления которым создан специализированный проектный офис, состоящий из представителей бизнеса, власти, институтов развития, налажена кадровая подготовка.

В 2021 году губернатор Алексей Русских отмечал, что в Ульяновской области планируется развивать производство компонентов для отрасли ВИЭ, что позволит «не только внедрять передовые зелёные технологии, но и создавать новые производства, рабочие места для жителей области с достойной заработной платой».

Данная стратегия соответствует также целям национальных проектов, которые реализуются в регионе. Напомним, что всего в области сформировано 47 региональных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают два ветропарка общей мощностью 85 МВт, которые вырабатывают 8-10% электроэнергии в регионе.