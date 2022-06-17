Брюссель, , 21:53 — REGNUM В диалоге Белграда и Приштины о «нормализации отношений» наметился прогресс. Об этом заявил посредник ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 17 июня.

Мирослав Лайчак Gugganij

По словам Лайчака, главы сербской и албанской делегаций каждый месяц встречаются в Брюсселе и обсуждают ряд конкретных вопросов.

«Обсуждается применение ранее достигнутых соглашений, которые не были реализованы. Обсуждаются и актуальные вопросы для того, чтобы они не превратились в возможные проблемы. Также мы работаем и над соглашением о будущей нормализации отношений», — заявил Лайчак в интервью Euronews Albania.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Приштину заявил, что для Евросоюза переговоры о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной должны закончатся «взаимным признанием» Сербии и Косово.