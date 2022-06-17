Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Промышленная ипотека будет стимулировать предпринимателей гораздо больше, чем штрафы. Так руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM 17 июня поручения президента России Владимира Путина по созданию промышленной ипотеки в 5% годовых и поручение правительству провести реформу проверок бизнеса.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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«Независимость нашей экономики будет возможна, только если будут созданы условия для людей, которые спасают экономику и рабочие места. Президент предложил запустить «промышленную ипотеку» под 5% годовых. Такая мотивация даст стране гораздо больше, чем штрафы», — сказал депутат.

По его словам, с такой позицией президента сегодня согласно всё общество, а «Новые люди» продвигают её с момента создания.

«Свобода — это именно то, что нужно стране для мощной экспансии на внутренние и внешние рынки», — заключил он.

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