Москва, , 18:29 — REGNUM Завод «Азот» и прилегающая к нему территория в районе города Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР) находятся в оперативном окружении российских войск. Об этом 17 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент идет зачистка территории предприятия от спрятавшихся там украинских оккупантов.

«Завод «Азот» и прилегающая территория находятся в оперативном окружении и ежедневно у нас идёт продвижение по всей промышленной зоне. Мы занимаемся зачисткой это территории», — сказал Алаудинов.

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