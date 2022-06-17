Пекин, , 18:29 — REGNUM Взаимодействие России и Китая показывает высокую стрессоустойчивость и большой потенциал дальнейшего развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума ПМЭФ-2022.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступление председателя КНР происходило в формате видеообращения.

По его словам, российско-китайское сотрудничество идёт «по восходящей траектории», а товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2022 года достиг $66 млрд.

«По итогам года можно ожидать и новых рекордов. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и потенциале китайско-российского сотрудничества», — сказал Си Цзиньпин.

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