Пекин, 17 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Взаимодействие России и Китая показывает высокую стрессоустойчивость и большой потенциал дальнейшего развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума ПМЭФ-2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Выступление председателя КНР происходило в формате видеообращения.

По его словам, российско-китайское сотрудничество идёт «по восходящей траектории», а товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2022 года достиг $66 млрд.

«По итогам года можно ожидать и новых рекордов. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и потенциале китайско-российского сотрудничества», — сказал Си Цзиньпин.