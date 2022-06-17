София, , 18:29 — REGNUM Военно-воздушные силы Болгарии могут частично или полностью отказаться от использования находящихся на вооружении структуры истребителей «Су-25» советского производства. Об этом 17 июня сообщает софийская газета «Факты».

Сухой Су-25 на российской военной авиационной базе Кант в Киргизии Mil.ru

По словам министра обороны Болгарии Драгомира Закова, это связано с отсутствием необходимых запчастей для машин. «Есть проблема из-за международных санкций (в отношении России и Белоруссии)», – отметил, в частности, он.

Сейчас общее количество действующих самолетов «Су-25» в авиапарке ВВС Болгарии неизвестно.

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