Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Ставка по льготной ипотеке в России будет снижена на семи процентов годовых, заявил 17 июня президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин Kremlin.ru

Напомнив, что в прошлом месяце в России была снижена ставка по льготной ипотеке до девяти процентов и что «сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года», президент сказал, что это необходимо, чтобы помочь людям в решении проблем с жильём и строительной отрасли и её работникам.

Глава государства отметил, что «после резкого роста весной процентной ставки» идёт постепенное снижение, Банк России опускает ключевую ставку. «В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке — теперь до 7%», — сказал Путин.

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