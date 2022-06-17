Екатеринбург, , 18:17 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев стал руководителем рабочей группы по импортозамещению в спортивной сфере в России. Об этом 17 июня было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы».

Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщает региональный департамент информполитики, перед рабочей группой стоят такие задачи, как переход на отечественный спортинвентарь, экипировку и оборудование. Первое её заседание назначено на 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ проводится в Петербурге уже в 25-й раз подряд. 17 июня на пленарной сессии выступил президент России Владимир Путин.