Вологда, , 18:14 — REGNUM Вологодчина заняла третье место в СЗФО и шестнадцатое место в стране по качеству жизни. Такие результаты сегодня опубликовало Агентство стратегических инициатив в своём ежегодном рейтинге на ПМЭФ.

Олег Кувшинников на Петербургском международном экономическом форуме © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Эксперты оценивали десять ключевых элементов среды, отвечающих запросам каждого человека. В их числе — жильё и инфраструктура, образование, экология, соцзащита, а также уровень безопасности граждан, развития медицины и МСП и другие параметры.

«Считаю, что это результат нашей совместной эффективной работы на благо родного региона. В улучшении качества жизни земляков есть вклад каждого», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кувшинников.

Напомним, лидером Национального рейтинга по уровню качества жизни в субъектах РФ стала Москва.Как сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ подписано соглашение о продовольственной безопасности Вологодчины.