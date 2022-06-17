Киев, , 18:14 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев с целью обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством страны поставки тяжелого вооружения и систем ПВО, заявил 17 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Борис Джонсон Number 10

«Сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с нашим хорошим другом и союзником, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию», — написал Ермак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Sky News заявил, что премьер-министр Борис Джонсон неожиданно прибыл в Киев, хотя должен был выступать в британском парламенте перед депутатами-консерваторами и представителями бизнеса.

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