Киев, 17 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев с целью обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством страны поставки тяжелого вооружения и систем ПВО, заявил 17 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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«Сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с нашим хорошим другом и союзником, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию», — написал Ермак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Sky News заявил, что премьер-министр Борис Джонсон неожиданно прибыл в Киев, хотя должен был выступать в британском парламенте перед депутатами-консерваторами и представителями бизнеса.