Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 18:05 — REGNUM Если бизнес в России потерял лицензию из-за ухода западной головной компании из страны, его не надо «подводить под статью», заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Отметив, что сейчас, на фоне западных санкций, остро встаёт вопрос вынужденной работы ряда компаний без лицензии или аккредитации, президент сказал, что причиной потери лицензии в ряде случаев является «нелегитимное поведение наших западных партнёров».
Получается, что раз западные партнёры не продлевают лицензию из-за санкций, остаётся одно – сворачивать бизнес. Но это не выход, пускай бизнес работает дальше, отметил президент.
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