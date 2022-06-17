Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Если бизнес в России потерял лицензию из-за ухода западной головной компании из страны, его не надо «подводить под статью», заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметив, что сейчас, на фоне западных санкций, остро встаёт вопрос вынужденной работы ряда компаний без лицензии или аккредитации, президент сказал, что причиной потери лицензии в ряде случаев является «нелегитимное поведение наших западных партнёров».

Владимир Путин «В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том, что реальной вины наших предпринимателей тут нет».

Получается, что раз западные партнёры не продлевают лицензию из-за санкций, остаётся одно – сворачивать бизнес. Но это не выход, пускай бизнес работает дальше, отметил президент.

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