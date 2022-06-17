Пандусы в чебоксарском отеле оказались недоступны для параспортсменов
Чебоксары, 17 июня, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Чебоксары в очередной раз оказались в центре скандала из-за условий для спортсменов-колясочников. На этот раз предметом разбирательств стало видео, сделанное у гостиничной лестницы: на нём запечатлено, в частности, как один из параспортсменов вынужден тащить за собой по ступенькам коляску, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
16 июня в Чебоксарах стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который будет проходить по 19 июня. Заявки на участие в турнире подали около 400 спортсменов из 54 регионов.
На фоне спортивных баталий разгорелся скандал с доступностью «Доступной среды» в Чувашии. В социальных сетях распространяется видео перед лестничным входом в гостиницу, где живут спортсмены: один из атлетов-колясочников взбирается на руках по перилам, другой и вовсе вынужден волочить за собой коляску.
На это первой отреагировала прокуратура Чувашии, инициировав проверку для установлений всех деталей ситуации, а также для оценки соблюдения требований закона по доступности объекта социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение.
Минспорт Чувашии в ответ публикует комментарий начальника сборной команды России по спорту лиц с ПОДА Елизара Суслова. По его словам, при бронировании гостиничных номеров главный менеджер «предупредил, что не хочет нас брать, так как для колясок у них нет удобств».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в центре скандала со спортсменами-колясочниками оказался аэропорт в Чебоксарах: спортсмен-инвалид из Сургута спустился по трапу на руках, поскольку в аэропорту не был предусмотрен специальный трап. Пассажир отказался от переноса на руках, подчеркнув, что «он не багаж, а живой человек». Вскоре после этого был приобретён специальный трап.
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