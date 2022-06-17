Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский — Архангельская область».

Ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский Пресс-служба правительства Архангельской области

Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, формат научно-образовательного консорциума «Вернадский» предполагает развитие механизмов поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, содействие ресурсным центрам по работе с талантливой молодежью.

«По сути, мы получаем взаимодействие с разветвленной сетью научно-образовательных учреждений, которые объединены институтом Вернадского и МГУ, — сказал Александр Цыбульский . — Считаю, что мы сегодня получили серьезную дополнительную поддержку в развитии той компетенции, которой славится и отличается Архангельская область: Арктика будет прирастать молодыми талантливыми учеными, которые испокон веков на нашей земле рождаются, работают и делают свои открытия».

ожидается, что сотрудничество в рамках меморандума позволит организовывать проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, ориентированных на научно-технологическое и социально-экономическое развитие Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор НАО на ПМЭФ «закрепил» за Нарьян-Маром статус жемчужины Арктики.