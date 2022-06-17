Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 17:59 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский — Архангельская область».
Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, формат научно-образовательного консорциума «Вернадский» предполагает развитие механизмов поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, содействие ресурсным центрам по работе с талантливой молодежью.
ожидается, что сотрудничество в рамках меморандума позволит организовывать проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, ориентированных на научно-технологическое и социально-экономическое развитие Архангельской области.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор НАО на ПМЭФ «закрепил» за Нарьян-Маром статус жемчужины Арктики.