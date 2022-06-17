Курган, 17 июня, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Кургане вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при изготовлении и поставке роботехники для МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

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Установлено, что директор курганский завода «СпецТехника» с целью хищения бюджетных денег заключил с МЧС России государственный контракт на поставку до ноября 2017 года 10 единиц определённой робототехники, достоверно зная, что предприятие не имеет технической возможности изготовить заявленное на конкурс оборудование. Кроме того, поставил несоответствующие заказу мобильные робототехнические комплексы. Таким образом бюджету РФ был нанесён ущерб в 56 млн рублей.

Суд признал директора предприятия виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою вину подсудимый не признал, отмечают в прокуратуре. И тем не менее ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с выплатой ущерба, нанесённого бюджету государства.

Как ранее сообщало РЕ, подельником осуждённого директора, по версии следствия, выступил бывший начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков, который принял робототехнические средства и составил фиктивные акты об их соответствии техническим условиям.