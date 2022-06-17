Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Жизнь заставит налаживать отношения с Россией, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Ситуация на мировых рынках продовольствия усугубляется, совершенно не по нашей вине», — подчеркнул Путин.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы где-то в каких-то странах люди страдали от голода… Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы обеспечить наших постоянных покупателей зерна», — сказал он.

В частности, Россия в последние годы поставляет пшеницу в Казахстан — 50 млн тонн будет поставлено, это очень серьезный объем, указал глава государства

«Мы — номер один сейчас в мире по продажам пшеницы. Но мы не рады тому, что могут наступить негативные последствия для стран, мы рассчитываем, что ситуация в мировых делах успокоится, и все начнут относиться к интересам друг друга с уважением», — говорит он.

Путин также ожидает, что партнеры из европейских стран вернутся на российский рынок.

«У меня нет сомнений жизнь заставит, а мы не будем этому мешать, мы открыты для всего мира», — заявил Путин.