Лондон, , 17:51 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон без объявления визита неожиданно прибыл в Киев, где зачем-то встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 17 июня телеканал Sky News.

По утверждению телеканала, ранее на этот день было запланировано выступление Джонсона в британском парламенте перед депутатами-консерваторами и представителями бизнеса.

При этом телеканал ссылается на Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского, в котором опубликовано видео рукопожатий Джонсона и его украинского подопечного.

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