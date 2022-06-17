Лондон, 17 июня 2022, 17:51 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон без объявления визита неожиданно прибыл в Киев, где зачем-то встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 17 июня телеканал Sky News.
По утверждению телеканала, ранее на этот день было запланировано выступление Джонсона в британском парламенте перед депутатами-консерваторами и представителями бизнеса.
При этом телеканал ссылается на Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского, в котором опубликовано видео рукопожатий Джонсона и его украинского подопечного.
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