Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Россия не променяет свой суверенитет на «красивую упаковку» и сможет заместить те товары и технологии, которых её пытаются лишить, заявил на ПМЭФ 17 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об уходе из России ряда западных компаний и их технологий.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее — или «иметь упаковку» сегодня. Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем мы будем всё покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, сёдла и продавать кругляк за границу. Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее», — подчеркнул Путин.

Но это не значит, что сегодня мы должны вернуться в прошлое, на 30-40 лет назад, добавил президент.

При этом Путин выразил уверенность, что сама Россия и ее партнеры смогут заменить целый ряд товаров и технологий, которых страну пытаются лишить.

«Упаковку, телефоны, смартфоны нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий», — заметил президент России.

«Вопрос не в импортозамещении, а в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на образовании, науке, новых инженерных школах», — отметил президент. Именно это позволит стране воспроизводить критически важные технологии, на основе которых можно решить все остальные задачи, в том числе по насыщению рынка товарами.