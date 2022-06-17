Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 17:48 — REGNUM Россия не променяет свой суверенитет на «красивую упаковку» и сможет заместить те товары и технологии, которых её пытаются лишить, заявил на ПМЭФ 17 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об уходе из России ряда западных компаний и их технологий.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее — или «иметь упаковку» сегодня. Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем мы будем всё покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, сёдла и продавать кругляк за границу. Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее», — подчеркнул Путин.

Но это не значит, что сегодня мы должны вернуться в прошлое, на 30-40 лет назад, добавил президент.

При этом Путин выразил уверенность, что сама Россия и ее партнеры смогут заменить целый ряд товаров и технологий, которых страну пытаются лишить.

«Упаковку, телефоны, смартфоны нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий», — заметил президент России.

«Вопрос не в импортозамещении, а в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на образовании, науке, новых инженерных школах», — отметил президент. Именно это позволит стране воспроизводить критически важные технологии, на основе которых можно решить все остальные задачи, в том числе по насыщению рынка товарами.