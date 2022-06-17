Магнитогорск, Челябинская область, 17 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Челябинской области задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска. Об этом пишут СМИ.

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По данным областного управления СКР, его подозревают в получении взятки. Взамен от него ожидали не привлечения к уголовной ответственности.

В пресс-службе областного главка МВД пояснили журналистам, что по этому факту проводится проверка. Полицейского отстранили от службы. В случае подтверждения вины его ждёт увольнение по отрицательным основаниям.