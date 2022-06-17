Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM На фоне проблем, углубляющихся в мировой экономике, Запад вцепился в операцию России на Украине, сваливая на неё все негативные глобальные процессы, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Проблемы в глобальной экономике возникли не из-за украинских событий, а гораздо раньше, напомнил он.

«Ситуация в глобальной экономике — это не вопрос последних месяцев… Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия в Донбассе. Подобные утверждения — это откровенное и сознательное передергивание фактов», — сказал президент России.

Он также отметил, что эти негативные процессы лишь ускорились с началом пандемии коронавируса еще в 2020 году.

«Спрашивается, при чем здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения», — подчеркнул Путин.

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