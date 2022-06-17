Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Промышленные предприятия, которые хотят инвестировать в свое развитие при нынешних процентных ставках не могут кредитоваться. Так глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия») прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявление президента России Владимира Путина о создании промышленной ипотеки в 5%.

Владимир Гутенев

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«Я думаю, что это не только про строительство новых производств… Это, возможно, и выкуп у тех иностранцев, которые уходят и их активы принадлежат банкам. Эти банки сейчас были бы рады реализовать временно свободные производственные активы по приемлемым для себя ценам», — сказал депутат.

Гутенёв считает своевременной идею предусмотреть такие льготные механизмы, которые позволяли бы, как в части импортозамещения, так и в части расширения собственного производства, пользоваться льготными инструментами.

В рамках ПМЭФ-2022 Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.