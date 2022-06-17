Пенза, , 17:26 — REGNUM Казаки Волжского казачьего общества доставили в Донецкую и Луганскую Народные Республики очередную партию гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 17 июня.

Волжские казаки доставили в Донбасс гуманитарную помощь Vsko.ru

«Нами было собрано более двух тонн предметов первой необходимости, медикаментов, продуктов питания и одежды», — уточнил атаман Пензенского отдельского казачьего общества Евгений Пучков.

Активное участие в сборе гуманитарного груза приняли как молодые пензенцы, так и пожилые люди. Они были искренне рады оказать посильную помощь братскому народу.

ИА REGNUM сообщало, что сегодня в районе проведения специальной военной операции на Украине находятся более 5 тыс. казаков казачьих обществ и объединений Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга, Сибири и Дальнего Востока, Центральной и Северо-Западной части России.