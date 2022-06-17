Калуга, , 17:37 — REGNUM Турецкая компания ООО «Хаят Консюмер Гудс», специализирующаяся на производстве чистящих и моющих средств, санитарно-гигиенической бумажной продукции, а также средств гигиены, продолжит развивать производственные мощности на территории Калужской области. Об этом 17 июня заявил на рабочей встрече с губернатором Владиславом Шапшой генеральный директор компании Мете Метин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Производственные корпуса турецкого холдинга Hayat на территории особой экономической зоны «Калуга» Пресс-служба правительства Калужской области

Первый завод турецкого холдинга Hayat в Калужской области был открыт в декабре 2021 года. Объем производства составил 70 тыс. тонн в год, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России. Сегодня Hayat планирует запустить в калужском регионе новое производство санитарно-гигиенической бумажной продукции. В ее числе: детские подгузники, подгузники для взрослых, гигиенические салфетки и прокладки, влажные салфетки, бумажная продукция, переработанная бумажная продукция, нетканые, пленочные и упаковочные материалы, моющие средства и сырье для них. На данный момент завершено строительство производственных и технических помещений. Срок реализации проекта: 2022 год. Суммарный объем инвестиций в строительство производственных линий составил 10 млрд рублей.

«Для нас важно, что будущее производство станет не только крупнейшим инвестиционным проектом из Турции в Калужской области, но и одним из ведущих инновационных промышленных объектов. Его уникальная система «тригенерации» по преобразованию ресурсов позволит перерабатывать природный газ с эффективностью до 80%. Мы приветствуем такие проекты», — отметил Владислав Шапша.

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