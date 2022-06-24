Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Димитровграде вынесен приговор местной жительнице, которую признали виновной в покушении на убийстве: пострадавшего сначала побили сковородой, а затем ударили ножом. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Под уголовное преследование попала 45-летняя жительница Димитровграда. Следствием и судом установлено, что 5 февраля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Западной, она нанесла своему сожителю удары руками и сковородой по голове, а также ударила ножом в спину.

Мужчину удалось спасти благодаря своевременной госпитализации.

Суд признал женщину виновной в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив шесть лет колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье был вынесен приговор в Ульяновске по факту нападения в магазине: ножевые ранения получил продавец. Преступник получил 6,5 года строгого режима.

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