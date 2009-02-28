Лондон, 17 июня, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Как сообщает издание Goal, руководство лондонского «Челси» готово отпустить 29-летнего центрального нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку в аренду в «Интер», если миланский клуб заплатит 12 миллионов евро.

Fifa.com Ромелу Лукаку

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, один из которых — с пенальти.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.