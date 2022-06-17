Брянск, 17 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Строительство новой дороги началось в Советском районе Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе администрации города.

https://bga32.ru/ Строительство новой дороги

Новая магистраль в быстро развивающемся микрорайоне старого аэропорта носит имя Олега Визнюка. Двухполосную дорогу шириной семь метров протяжённостью более 1,1 км возводят вместе с ливневой канализацией и тротуарами для пешеходов.

Стоимость муниципального контракта по строительству новой улицы составляет почти 87 млн рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».