Рига, 17 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум.

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

Даугавпилс (второй город Латвии по населению и значению после Риги) готов оспорить в Конституционном суде принятый парламентом страны закон об обязательном и повсеместном сносе советских памятников. Об этом заявил председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, сообщило латвийское агентство ЛЕТА.

По его мнению, парламент принял очень непрофессиональный закон, потому что в законе о самоуправлениях прямо говорится, что, если государство обязывает самоуправления выполнять какую-либо функцию, то должно быть предусмотрено финансирование. В новом законе этот вопрос никак не решен, отметил Элксниньш.

Таким образом, добавил глава городской думы, нарушены сразу две статьи Конституции Латвии — статьи 1-я и 101-я. Элксниньш также считает, что парламент прямо нарушает автономию самоуправлений: «Мы не включаем в бюджет такие расходы, но парламент не интересуется этим».

Самоуправление ожидает от кабинета министров список тех памятников, которые придется снести. Сама местная власть также оценит, какие объекты соответствуют условиям закона.

Даугавпилс считается самым русским городом Латвии. Русскоязычное население составляет в нем больше половины жителей, доля латышей — 20%, поляков — 13%. Городские власти фактически саботировали призывы правительства и парламента запретить празднование Дня Победы 9 мая в нынешнем году.

Как сообщал ИА REGNUM, парламент Латвии Сейм 16 июня принял в срочном порядке закон «О запрете демонстрации объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики».

Цель закона — обязать самоуправления избавиться от советских памятников, памятных знаков и монументов. Список объектов, подлежащих сносу, должен будет на основании этого закона утвердить кабинет министров. Все должно быть снесено до 15 ноября 2022 года.

Отдельной статьей в законе говорится об обязанности Рижской думы демонтировать памятник Освободителям Риги в парке Победы.