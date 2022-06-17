Архангельск, , 17:16 — REGNUM В Архангельск вернулись военнослужащие Росгвардии — участники специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы выполнили боевые задачи на Украине и вернулись в Архангельск Пресс-служба Росгвардии

«Находясь под ожесточенными артиллерийскими обстрелами, росгвардейцы выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников националистических вооруженных формирований», — отметили в пресс-службе.

Впереди росгвардейцев ждут дни отдыха в семейном кругу, после чего они приступят к несению повседневной службы. Наиболее отличившихся военнослужащих в ближайшее время наградят ведомственными и государственными наградами.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад Архангельская область простилась с тремя своими уроженцами, погибшими в ходе спецоперации на Украине.