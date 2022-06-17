Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM 17 июня футбольный клуб «Ростов» объявил о выкупе 22-летнего российского центрального полузащитника «Локомотива» Алексея Миронова за 250 тысяч евро. Контракт Миронова с «желто-синими» рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

В прошедшем сезоне Алексей Миронов, выступая за «Оренбург» на правах аренды, принял участие в 26-ти матчах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил девять желтых и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость 22-летнего российского полузащитника Алексея Миронова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 450 тысяч евро.