Ростов-на-Дону, 17 июня, 2022, 17:16 — ИА Регнум. 17 июня футбольный клуб «Ростов» объявил о выкупе 22-летнего российского центрального полузащитника «Локомотива» Алексея Миронова за 250 тысяч евро. Контракт Миронова с «желто-синими» рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27.

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В прошедшем сезоне Алексей Миронов, выступая за «Оренбург» на правах аренды, принял участие в 26-ти матчах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил девять желтых и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость 22-летнего российского полузащитника Алексея Миронова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 450 тысяч евро.