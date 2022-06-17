Таллин, , 17:14 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Депортация жителя Эстонии Рамиля Усманова в Россию вызвала серьезные вопросы у депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоом. Об этом сама евродепутат написала в социальных сетях.

Тихого пенсионера изгнали из страны под улюлюканье прессы, считает Тоом.

Она добавила: «Обсуждали сегодня это с Маргаритой Корнышевой (журналистка и помощница Яны Тоом — ИА REGNUM), вспоминали времена, когда журналисты не имели привычки принимать все на веру, а старались докопаться до правды. Единодушно решили эту битву дорубить, а там видно будет».

«Очень. Вот прямо очень сильно задела меня эта история», — завершила свой комментарий евродепутат.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) 14 июня 2022 года принудительно выслала из страны в Россию бывшего «афганца», одного из активистов Союза граждан РФ в Тарту (юго-восток страны) Рамиля Усманова.

Об этом спецслужбы сообщили в соцсетях, привязав депортацию Усманова к годовщине советских депортаций 1941 года. Усманова она назвали «кремлевским провокатором», не уточнив, что имеют в виду под этим определением и за какую конкретно деятельность он выслан из страны.

Это уже вторая подобная депортация — в начале мая, накануне Дня Победы 9 мая, из страны был выслан Алексей Есаков, который являлся одним из организаторов акции «Бессмертный полк в Таллине» и членом организации российских соотечественников Эстонии.