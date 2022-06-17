Варшава, , 17:13 — REGNUM За последние сутки польской пограничной стражей на белорусской границе были задержаны 17 человек, пытавшихся нелегально проникнуть в Польшу. Среди них — граждане Сенегала, Гвинеи и Конго.

Мигранты Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«17 иностранцев пытались за минувшие сутки незаконно проникнуть в Польшу через польско-белорусскую границу» — передаёт «Польское радио» слова представителя пограничной стражи.

По сообщению польских пограничников, среди задержанных — два курьера, которые помогали нелегалам с переходом границы. Это гражданин Польши армянского происхождения и гражданин Бангладеш. Более подробная информация не приводится.

Как сообщалось ранее, 30 июня истекает срок действия постановления МВД Польши о запрете нахождения посторонних в 183 населённых пунктах вблизи белорусской границы в Подляском и Люблинском воеводствах. Как заявлял глава МВД Польши Мариуш Каминьский, действие постановления продлеваться не будет. При этом вводится запрет на пребывание в приграничной полосе шириной 200 метров с 1 июля по 15 сентября.

Также сообщается, что из 186 километров заграждений, строящихся польской стороной на белорусской границе, построено уже 150 километров. Также почти готова дорога вдоль ограждения. К концу третьего квартала 2022 года планируется завершить оснащение ограждения сетью датчиков и камер.