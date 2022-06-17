Москва, , 17:13 — REGNUM Ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский рассказал, как в университете в рамках передовой инженерной школы формируют стратегические подходы к развитию автомобильной отрасли, о необходимости которых заявил президент России Владимир Путин. Основные задачи отечественного автопрома глава государства обозначил во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге.

Владимир Миклушевский, ректор Московского политехнического университета:

«Президент России поставил задачу проработать вопрос доступности запчастей для автомобилей в связи с ограничениями поставок комплектующих со стороны западных партнеров. Сегодня это одна из первостепенных задач отрасли, которую необходимо решить, поскольку для производства отечественных автомобилей даже с большим уровнем локализации требуется более 40% импортных деталей.

Одна из важнейших задач, которую решают в Московском Политехе — это создание технологий в области автомобилестроения и формирование стратегических подходов к развитию автомобильной отрасли. В университете сформирована сильная инженерная и научно-исследовательская команда, способная создавать новые элементы автомобиля, которые могут заменить продукцию западных производителей, ушедших с рынка. Для этого мы взаимодействуем с ведущими лидерами автомобильной промышленности России — НАМИ, КАМАЗ, Автотор. В ближайшее время в рамках развития передовой инженерной школы мы рассчитываем получить новые технически е решени я , которые позволят нашим партнерам эффективно продолжать свою работу.

Очевидно, что сегодня помощь требуется не только российским производителям комплектующих, но и покупателям. У населения должна быть возможность купить доступный, но качественный автомобиль. И наша задача помочь наладить производство и выход на рынок легковых авто таких предложений. И сейчас хороший момент, чтобы совершить технологический рывок и создать новый вид транспорта мирового уровня.

Чтобы сохранить объемы производства и загрузить работой автомобильные заводы, которые находятся на территории России, нужны новые технические решения. Мы в стратегии развития нашей передовой инженерной школы предлагаем создавать новые отечественные продукты, которые станут эффективным решением проблем автомобильной промышленности.

Один из таких проектов – это модельный ряд агрегатов электрических трансмиссий автомобилей, которые в перспективе могут пойти в качестве унифицированных агрегатов на автомобили различных типажей и классов. Тем самым мы создаем продукцию, которая дает возможность шагнуть нашему автопрому вперед.

Чтобы автомобильная отрасль была конкурентоспособной и эффективной, нужны кадры, способные это обеспечить. Московский Политех взял курс на формирование системы подготовки инженеров в рамках ПИШ. Мы понимаем, что современный автомобиль это мультифизическая система, которая состоит из набора разнородных дисциплин и современный инженер в области автомобилестроения должен владеть широким набором знаний».