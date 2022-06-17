Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM Введённые Западом санкции и заморозка капиталов лишний раз подтвердили, что не следует рассчитывать на западные банки как на «тихое убежище для капиталов», заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

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Владимир Путин «Дома — надёжнее! Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов».

Глава государства призвал и тех, кто находится в зале на ПМЭФ, и тех, кого там нет, прислушаться к его словам и не наступать «на старые грабли».

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