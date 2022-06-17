Ростов-на-Дону, 17 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года произошло пять пожаров, в результате которых погибли дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 17 июня.

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«С начала года в Ростовской области, произошло пять пожаров с гибелью несовершеннолетних. С начала года на пожарах погибло восемь детей», — уточнили в ведомстве.

Донские спасатели призывают не оставлять детей без присмотра взрослых.