Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме власти Северной столицы подписали с ПАО «Газпром» дорожную карту для реализации проектов в сфере социально-экономического развития. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

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В подписании соглашения о взаимодействии принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Документ содержит 64 проекта в таких сферах, как культура, спорт и инфраструктура.

Среди них и культурно-исторический центр «Парусник «Полтава». Также «Газпром» примет участие в благоустройстве улиц исторического центра, в создании спортивных объектов. В Петербурге появятся объекты газомоторной, газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры.

«Компания «Газпром» на протяжении многих лет является стратегическим партнером Петербурга. Для города она делает очень многое — строит спортивные комплексы, помогает благоустраивать исторический центр, модернизирует систему теплоснабжения. Благодаря инициативам и проектам компании городская среда становится более комфортной и современной», — сообщил Беглов.

Кроме дорожной карты, Санкт-Петербург и «Газпром» подписали соглашение, благодаря которому в городе появится новое культурно-досуговое общественное пространство.

Отметим, что основная программа сотрудничества с акционерным обществом подписана ещё в 2008 году. Новая дорожная карта станет частью договора на 2022−2022 годы.

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