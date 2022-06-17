Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Мы столкнулись с масштабным демографическим вызовом и должны на него ответить, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Foto.ru Многодетная семья

«С учетом накопившихся демографических волн ситуация крайне сложная. Прошу правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми.

Они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы столкнулись.

Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим числом детей. Нам нужно настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения и образования», — сказал Владимир Путин.