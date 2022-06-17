Минск, , 17:09 — REGNUM Белоруссия едва ли будет вторгаться на Украину. Через Белоруссию могла бы пройти российская группировка войск и с этой стороны нанести удар, но и это маловероятно. Такой сценарий потребовал бы согласования на высшем уровне, а это вряд ли удалось бы сохранить в тайне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя срочное заседание СНБО Украины из-за «возможного вторжения Белоруссии».

Александр Лукашенко в военном мундире President.gov.by

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«Украинское руководство регулярно совершает абсолютно нелогичные действия. Что в этот раз им почудилось со стороны Белоруссии — сказать сложно. Но как военный человек я скажу, что если бы изначально планировал операцию, то наносил бы один из основных ударов с территории Белоруссии, чтобы отсечь Украину от её западных областей и тем самым нарушить снабжение ВСУ. Но сейчас это уже не актуально», — заявил Шурыгин.

Политолог Кирилл Аверьянов также сомневается в возможности ввода белорусских войск на Украину. По его мнению, срочное заседание украинского СНБО свидетельствует о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко эффективно выполняет свою роль в спецоперации России на Украине и в Донбассе.

«Как мне представляется, задача Белоруссии в спецоперации на данном этапе — отвлечение как можно большего количества подразделений ВСУ к украинско-белорусской границе. Это сокращает украинские силы на Донбассе. Если киевские власти так беспокоятся по поводу нападения с севера, значит, сил на это направление отвлечено немало, и будет отвлечено ещё больше», — считает Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания СНБО приказал убедиться в боеготовности ВСУ на границе с Белоруссией на случай, если будут происходить «повторные вызовы для Украины».