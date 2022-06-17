Барселона, Испания, , 17:03 — REGNUM 39-летний фланговый атакующий защитник сборной Бразилии Даниэль Алвеш, который после истечения срока контракта покинет каталонскую «Барселону», может провести следующий сезон в «Мальорке». Об этом 17 июня сообщило издание Mundo Deportivo.

Дани Алвес Sport-xl.org

По информации источника, футболист планирует продолжить карьеру, чтобы выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Даниэль Алвеш принял участие в четырнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость 39-летнего бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.