Рига, , 17:00 — REGNUM В субботу, 18 июня, в центре столицы Латвии будет проходить шествие секс-меньшинств. Как сообщает издание bb. lv со ссылкой на распоряжение министерства внутренних дел страны, автомобильное движение будет закрыто на нескольких улицах в центре Риги, а также будут внесены изменения в работу общественного транспорта.

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ЛГБТ-парад пройдет по маршруту: Верманский сад — улица Элизабетес — улица Бривибас – улица Бруниниеку – улица Тербатас – Верманский сад, где состоится митинг.

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией будет перекрывать движение по мере необходимости. Также будет обеспечено движение участников марша по указанному маршруту, а также безопасность дорожного движения и общественный порядок.

Во время проведения мероприятия будет запрещена остановка и стоянка личных транспортных средств, а оставленные водителями транспортные средства будут перемещены на платную стоянку.

Во время шествия с 13:00 до 15:00 по местному времени (совпадает с московским) будут изменения в движении отдельных автобусов и троллейбусов. Часть общественного транспорта будет двигаться по объездным дорогам в соответствии с указаниями Государственной полиции.